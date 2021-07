Poder Judicial abrió proceso penal contra Enrique Espejo, ‘Yuca’, por tocamientos indebidos

El último lunes 12 de julio se llevó a cabo la audiencia contra Enrique Espejo, más conocido como Yuca, por denuncia de tocamientos indebidos contra Clara Seminara, quien inició un proceso legal en su contra en 2019.

Tras el primer careo virtual entre los actores cómicos, quienes trabajaron juntos en el descontinuado programa El wasap de JB, la humorista, quien radica en España, contó que el Poder Judicial abrió un proceso contra Enrique Espejo por acoso sexual .

“Hoy lunes (12 de junio) hemos tenido una audiencia virtual donde estuve con mi abogado, el señor Espejo y su representante legal. Y el juez determinó abrir proceso legal después de que la fiscal presentó todos sus alegatos ”, dijo Clara Seminara a Trome.

Asimismo, la actriz cómica explicó que tiene un plazo de 45 días para presentar pruebas del caso contra el integrante de JB en ATV, quien viene siendo investigado por el 36 juzgado penal.

“ Ahora tenemos 45 días para presentar todas las pruebas correspondientes al caso y se dictará sentencia , espero que esto no se siga dilatando porque la denuncia la hice hace dos años”, añadió.

Además, Clara Seminara espera encontrar justicia lo más pronto posible y culminar el proceso legal que entabló hace dos años contra Enrique Espejo por tocamientos indebidos. “Estamos cerca del final de todo esto, hoy me siento más fuerte que nunca. A pesar de tener todo en mi contra no me dejé amedrentar. Me alegraré cuando todo acabe”, comentó.

Finalmente, la humorista se pronunció sobre la queja que hizo Enrique Espejo tras quedarse sin trabajo por la denuncia. Clara le recordó que fue ella quien primero perdió su empleo tras hacer público el acoso por parte de él.

“Fui yo la primera que se quedó sin trabajo por su culpa. Pero es lo que tengo que hacer para que no quede impune, y que las mujeres no se queden calladas. No me voy a comparar, pero que no haya más Dalias, que no haya más Claras que deben de lidiar contra el machismo”, concluyó.

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).

