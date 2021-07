Paula Manzanal reafirma su relación con Fabio Agostini

Paula Manzanal y Fabio Agostini siguen manteniendo una relación y al parecer no hay intensiones de que eso cambie. Así lo demostró la pareja recientemente en sus redes sociales.

La modelo publicó unas románticas fotografías de su estadía en Islas Canarias junto a Fabio Agostini con el mensaje “Contra viento y marea”. En las imágenes se puede observar a la pareja disfrutando de las comodidades del resort donde se hospedaban y un tierno abrazo en la piscina.

Paula Manzanal y Fabio Agostini demuestran que siguen juntos. Foto: Paula Manzanal/ Instagram

Por su parte, Fabio Agostini no tardó en responder a las palabras dedicadas por su novia. “Inventen lo que quieran para separarnos que no lo vais a conseguir. I love you baby”, escribió el modelo. “Yo más”, respondió Manzanal.

Como era de esperarse, amigos y allegados de la pareja no dudaron en respaldar su relación. Entre los mensajes destacó el de Bruno Agostini, ex chico reality y hermano mayor de Fabio.

En el post tampoco faltaron las personas que lejos de felicitar a la pareja, lo que hicieron fue mencionar constantemente las recientes imágenes donde se ve a Paula Manzanal junto a Jossmery Toledo, Jamilah Dahabreh y Macarena Gastaldo en un restaurante de La Molina, en compañía de los seleccionados André Carrillo y Jefferson Farfán.

