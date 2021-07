Paula Manzanal desmiente ampay de Amor y fuego: “No se dejen engañar”

La modelo Paula Manzanal se pronunció sobre el supuesto ampay que anunció el programa Amor y fuego, que deja entrever un acercamiento entre ella y las llamadas ‘Chicas Tulum’ con los futbolistas André Carrillo y Jefferson Farfán.

La participante de Reinas del show desmintió la información que brindó el segmento de Rodrigo González y aseguró que jamás participó de una reunión privada junto a los deportistas de la selección peruana.

“Me he quedado asombrada con la facilidad que tiene la prensa de poner titulares para engañar a la gente, no lo puedo creer. Quiero dejar tres cosas bien claras para que la gente no esté comentando cosas que no son”, expresó la ex chica reality a través de Instagram.

Paula Manzanal aclaró que respeta su relación amorosa con el español Fabio Agostini. Además, pidió a sus seguidores que miren las imágenes de Amor y fuego para que saquen sus propias conclusiones.

“Primero, yo no he participado en ninguna encerrona. Segundo, no le he sido infiel a Fabio. No se dejen engañar por la prensa rosa. Antes de comentar sobre un ampay, mírenlo ¿no? Para que se den cuenta de qué es lo que realmente ha pasado”, agregó.

La modelo argentina Macarena Gastaldo, quien también aparece en el video, aseguró que el programa de Rodrigo González “arma novelas”.

“Es falsa la información que están vendiendo. Quiero aclarar que yo fui con mis amigas a comer a un restaurante y no sé por qué nos están involucrando con personas que no tienen nada que ver, ni con la que nos hemos cruzado (...) dejen de estar armando novelas”, comentó la influencer en la red social.

