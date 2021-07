Melissa Loza es suspendida de Esto es guerra por no completar competencia

Nuevamente, Melissa Loza tuvo que enfrentarse a sus temores al intentar pasar por una prueba de altura en Esto es guerra. Esta competencia se realizó al aire libre y la participante pidió ser exonerada de la competencia al sentir miedo de sufrir alguna lesión.

Como se sabe, la modelo tiene fobia a las alturas, por lo que en reiteradas ocasiones no ha podido concluir algunos retos, y esta vez no fue la excepción.

Al igual que Melissa Loza, Alejandra Baigorria también pidió permiso para no realizar la prueba, sin embargo, ante la negativa de la producción, ambas intentaron vencer el reto. Durante la competencia, la ‘guerrera’ no logró saltar a la colchoneta y obtuvo una severa sanción.

La chica reality pasó a la zona de reserva al ser sentenciada de forma indefinida en el programa.

Como se recuerda, hace unos días, Tepha Loza felicitó a su hermana Melissa por lograr vencer su temor a las alturas y poder completar un circuito.

“Creo que yo he sido su motivación”, dijo entre risas la menor de las Loza, quien venció a su familiar en la secuencia Salto al vacío. “No, mentira. Fuera de bromas, me alegro mucho por ella, sé que tenía mucha fobia a las alturas y hasta me está ganando. Yo también ya empiezo a remontar”, añadió.

