Maricarmen Marín tras anunciar su embarazo: Gracias por respetar mi silencio

Maricarmen Marín se pronunció en redes sociales directamente a sus seguidores para agradecer el apoyo que ha venido recibiendo durante el tiempo que ha estado alejada de las cámaras debido a su embarazo.

Hace un par de días, la cantante de cumbia y exjurado de Yo soy sorprendió a sus seguidores al publicar una fotografía con una prueba de embarazo y una ecografía que confirmaba el estado de gestación de la conductora.

Esta vez, Maricarmen dedicó unas emotivas palabras a su público. “Quiero agradecerles infinito sus muestras de amor, sus mensajes, estoy leyéndolos a todos”, comenzó.

“Esta es la noticia más importante de mi vida y la de Sebastián, estamos muy contentos y agradecidos por sus muestras de cariño, por respetar todo este tiempo mi silencio hasta que mi doctor nos dijo que todo está perfecto”, siguió relatando.

Durante el video, Marín reiteró que su hija será una niña. “Ya saben que viene una princesita, y aquí está su mamá y su papá para cuidarla y guiarla con todo el amor que no se pueden imaginar. Una cosa es que te lo cuenten, que lo escuches, y otra de otro mundo es vivirla”, comentó emocionada.

La artista también mencionó que retomará su vida laboral pues su pequeña no le ha traído mayores molestias durante el embarazo. “Esta chiquita ha sido muy generosa conmigo porque la verdad me ha dejado tranquila, estoy como si nada, feliz y agradecida nuevamente. Gracias de corazón, nos vemos ahora todas las mañanas en Mujeres al mando. Los quiero mucho, escríbanme porque me encanta leerlos”, finalizó la conductora.

