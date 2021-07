La actriz colombiana Carmen Villalobos celebra su cumpleaños número 38

Este martes 13 de julio es el cumpleaños de una de las actrices más conocidas de Latinoamérica. Carmen Villalobos, la actriz colombiana que saltó a la fama gracias a su papel como Catalina en la novela Sin senos no hay paraíso, celebró haber cumplido un año más de vida.

Así lo demostró a través de sus redes sociales, donde posteó lo contenta que se encontraba de festejar su cumpleaños número 38.

“Hoy es mi cumple y estoy muy feliz. Amo cumplir años y poderlo celebrar”, rezaba la publicación de la actriz.

Villalobos explicó que la mejor manera de festejar su día especial era disfrutando al lado de sus seres queridos. “Cuando digo celebrar, no me refiero a una gran fiesta, me refiero a poderlo pasar junto a los míos y llenita de salud y felicidad. Gracias Dios por un año más de vida. Gracias por tantas bendiciones. Feliz cumpleaños a mí”, posteó la artista.

Carmen Villalobos cumplió 38 años. Foto: Carmen Villalobos/ Instagram

En sus historias de Instagram, la actriz siguió refiriéndose a su cumpleaños y agradeció a los seguidores que le hicieron llegar sus saludos.

“Muchas gracias a todos los que me han felicitado, saben que los quiero un montón, gracias siempre por sus buenos deseos, y bueno, a pasar un día tranquilito, pero feliz porque puedo estar con mi familia celebrando mi cumple”, se le escucha decir a la intérprete colombiana.

