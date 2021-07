Día Mundial del Rock y el Live Aid: concierto que marcó un hito en la historia

Este 13 de julio se celebra el Día Mundial del Rock, que tiene sus orígenes en el multitudinario concierto Live Aid, el cual se desarrolló en 1985, pero recién un año después se decidió que esta sería la fecha para la festividad musical. En este evento han participado grandes celebridades de la música como Freddie Mercury, Keith Richards, Ron Wood, Bob Dylan, Mick Jagger, Paul McCartney, Eric Clapton, Madonna, Led Zeppelin, Queen, entre otros.

Este recital se realizó en dos lugares en simultáneo: el Estadio Wembley en Londres y en el Estadio John F. Kennedy en Filadelfia. Tuvo un alcance de 72.000 personas en Inglaterra y una transmisión en vivo a cargo de la BBC que se vio en 160 países. El evento fue organizado por Bob Geldof, un productor irlandés, y tuvo como motivo recaudar fondos para Etiopía y Somalia, países de África oriental.

¿Cuánto recaudo el Live Aid?

El Live Aid logró recaudar más de 100 millones de dólares. Incluso, el productor Bob Geldof comentó que recibió una donación de 1 millón de libras del gobernante de Dubai. Asimismo, se instalaron 200 líneas telefónicas para recibir las donaciones de todo Reino Unido.

Más datos del Live Aid

El recital fue una respuesta británica a otro realizado en Estados Unidos, el cual es conocido por la colaboración de diversos artistas como Stevie Wonder, Diana Ross, Michael Jackson, entre otros para la mítica canción “We are the world” y que también buscaba recaudar fondos para combatir el hambre en África.

El multitudinario concierto duró aproximadamente 16 horas y tuvo como telón a la banda brítanica Status Quo tocando “Rocking All over the World”.