Ricky Martin, Rosalía, Daddy Yankee y Karol G se pronuncian sobre las protestas en Cuba

El país de Cuba viene atravesando uno de los momentos más difíciles, ya que su población está en las calles protestando por la escasez de alimentos, constantes apagones de electricidad y falta de vacunas contra la COVID-19. Ante la crisis, artistas como Ricky Martin, Rosalía, Karol G y Daddy Yankee se pronunciaron al respecto.

A través de las redes sociales, los famosos no dudaron en usar el hashtag #SOSCuba para mostrar públicamente su apoyo al pueblo cubano.

Por un lado, el cantante puertorriqueño Ricky Martin usó su cuenta de Instagram para hacer su pronunciamiento: “Esto es muy importante. Nuestros hermanos y hermanas en Cuba necesitan que informemos al mundo lo que están viviendo el día de hoy. Llenemos las redes antes de que quiten el internet en el país. Ayuda humanitaria para Cuba ya”, sostuvo y adjunto un video de la gente de San Antonio en las calles.

El cantante puertorriqueño mostró su apoyo a Cuba. Foto: Instagram / Ricky Martin

Por otro lado, la intérprete de “Con altura”, Rosalía, recurrió a Twitter para compartir la publicación de un usuario llamado Naim: “#SOSCuba necesitamos más visibilidad, estamos atravesando la mayor crisis humanitaria y hospitalaria, las personas están muriendo por la pandemia, los hospitales están colapsados, no hay medicamentos ni alimentos y el Gobierno hace de cuenta que no pasa nada y no pide ayuda”, se lee en el post.

Del mismo modo, el famoso cantante de reguetón Daddy Yankee se sumó con un tuit #SOSCuba y lo acompañó con un sticker de la bandera cubana.

Finalmente, Karol G mostró su apoyo a los ciudadanos de Cuba. “Me rompe el corazón ver la situación de Cuba. Sigo viviendo el mismo dolor con mi país que amo como a nada y estoy aquí apoyándolos, como en su momento personas de otros países apoyaron el mío. Al final todos somos uno #SOSCuba. ¡Por un Cuba libre!”, detalló.

La cantante colombiana fue otra de las artistas que se sumó. Foto: Twitter / Karol G

