Maricarmen Marín y Sebastián Martins: todo sobre la pareja que espera su primer bebé

El último domingo 11 de julio, Maricarmen Marín sorprendió al anunciar su embarazo con un extenso y emotivo mensaje publicado en su perfil de Instagram, donde además compartió una fotografía de la ecografía de su bebé.

Tras la revelación, muchos seguidores de la exjurado de Yo soy se han preguntado cómo surgió su relación sentimental con el futuro padre de su bebé Sebastián Martins, pues la pareja siempre se mantuvo alejada de los escándalos y las cámaras desde que empezaron a salir.

Maricarmen Marín estaba casada con el productor musical Juan Carlos Fernández, con quien conformó una dupla importante en la industria, gracias al éxito de sus canciones en la sintonizada teleserie Al fondo hay sitio.

Maricarmen Marín y su novio Sebastián Martins esperan su primer hijo juntos. Foto: Maricarmen Marín / Instagram

Sin embargo, el matrimonio terminó en 2014, cuando la exintegrante de Agua bella se desempeñaba como miembro del jurado del programa Yo soy y trabajaba con la productora Rayo en la botella. Maricarmen Marín habría conocido al productor Sebastián Martins en ese año.

Maricarmen Marín revela su compromiso con Sebastián Maritns

Pese al hermetismo con el que siempre mantiene su vida personal, Maricarmen Marín se animó a contar cómo fue que se comprometió con Sebastián Martins, en conversaciones con sus compañeras en la conducción del programa Mujeres al mando.

“Yo le regalé un viaje y ahí me sorprendió, nos fuimos a Las Vegas. Fue un día en que nos fuimos a ver conciertos, mi novio me dijo ‘tengo algo que decirte, creo que te has olvidado algo en el cajón’, entonces yo dije: ‘no, no me olvidado nada, tengo todo’”, contó.

“(Y eso revise el cajón y veo el anillo) Yo no sabía qué hacer ni qué decir, nunca en mi vida me imaginé estar en una situación así. Nos quedamos mirando, fue muy emocionante”, continuó muy emocionada.

La intérprete de “Por qué te fuiste” confesó que estuvo a punto de casarse con su prometido en Las Vegas, pero decidieron esperar.

