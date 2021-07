Carlos Álvarez: “La situación para muchos artistas es lamentable”

“Más que contento por este retorno a los escenarios, luego de un año y medio, lo que estoy es emocionado. Pese a que tengo tres décadas, siento nervios y como algo nuevo este reencuentro. Ver a un público en vivo es totalmente diferente. Si bien es la llamada nueva normalidad, ya me estaba acostumbrando a esto de lo virtual, que por cierto, al comienzo fue terrible. El hecho de contar un chiste y no escuchar nada, una risa, una mirada, fue una cosa de locos, aunque luego te acostumbras”. Con esta frase, el actor cómico Carlos Álvarez describe el show que le permitirá estar en un escenario nuevamente.

La cita será este 16 y 17 de julio en el Centro de Convenciones Bolívar (con un aforo limitado de 120 personas). “Se respetará y cumplirán todas las medidas como se debe hacer. Yo cuido a mi público porque lo quiero y respeto. No como han hecho los candidatos que desde el cierre de campaña hasta hoy siguen reuniendo gente sin medidas algunas, y de eso el alcalde de Lima no dice nada, todo lo contrario a lo que pasa con los cómicos ambulantes cuando quieren entretener al público”,

A ello menciona que aunque suene irónico “el pan que guardamos para mayo ya se acabó y ya pasaron dos mayos. Ya no hay pan y hay que salir a trabajar. La situación para muchos es lamentable y tremenda, no todos han hecho empresa, hay artistas y ciudadanos que viven del día a día, solo déjenlos trabajar. Mientras a los cómicos ambulantes se les pega cuando van a las plazas, a los políticos se les escolta”, reclama por sus colegas y agrega “es fácil decir ‘reinvéntate’, pero no todos pueden hacerlo. Los cómicos de la calle venden mascarillas, pero lo suyo es el humor y además la gente quiere reírse, botar el estrés y los cómicos hacen una excelente labor”.

Álvarez, en este tiempo, además de integrarse a la nueva modalidad virtual para realizar presentaciones, se mantuvo con su labor social, de la que siente satisfacción, sobre todo porque alcanza a muchos niños. “Empezamos ayudando a hospitales, llevando colchones, gel, alcohol, mascarilla. Hicimos un trabajo lindo. Hemos implementado 60 postas médicas, que es donde primero llega el ciudadano humilde. Vimos que no había ni una silla de ruedas. Eso no puede ser. Paralelamente arranqué una campaña para el descarte gratuito de anemia infantil en ciudades como Trujillo y Puerto Eten. Fue a título personal y se unieron el Ejército, EsSalud y un laboratorio. Esa información se va al Ministerio de Salud para que se tenga una estadística y se haga seguimiento. Cada niño se iba con sus galletas con hierro, frutas, vitamina C. Hay que entender que el niño que tiene anemia no aprende, no crece. Se trata de ayudar a los niños del Perú. Ellos serán nuestras autoridades, músicos, maestros, médicos, artistas y políticos del mañana”.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes de la farándula nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.