Cachuca vuelve a los escenarios con Los Mojarras: Le da sentido a mi vida, aleja mis temores

Hernán Condori ‘Cachuca’ afrontó una larga rehabilitación luego de haberse contagiado de la COVID-19 en junio del 2020, y ahora vive con algunas secuelas. Sin embargo, esto no le ha impedido ver nuevamente a su público y cantar en un escenario.

El líder de Los Mojarras está de regreso con la mítica banda este 15 de julio. Antes del show conversó con La República sobre cómo ha sobrellevado la enfermedad.

Así también, dio más detalles de este esperado encuentro con sus fans en el Festival Rock Total 2021, donde también estarán Masacre, Seres y Cholo Power. En el evento se rendirá homenaje a los 33 años de los intérpretes de “Triciclo Perú”.

Celebrarás los 33 años de Los Mojarras en este festival, ¿cómo te sientes de volver a cantar en un escenario luego de mucho tiempo?

Estoy muy feliz y contento. Le da sentido a mi vida, aleja mis temores . Estoy ansioso de encontrarme con el público. No quiero ser trágico, ni decirlo como si fuese a despedirme, pero el escenario es mi vida. Voy a ponerme amoroso por mi país.

¿Qué escucharemos en este concierto?

Saldré de mi ataúd y cerraré con mi bandera. Estaré tocando un 70% de clásicos y también algo nuevo. Hemos recuperado a todos los miembros antiguos de Los Mojarras e invitado a otros nuevos. Tengo que dejar una marca.

¿Cómo afrontas las secuelas mientras ensayas en este regreso a la escena musical?

Tomo 16 pastillas diarias, jugos verdes, hago ejercicios. Sé de qué se trata esta coj***. He visto mucha gente morir en el tiempo que estaba internado. Veía ancianos morir frente a mí, en el hospital. Nunca pensé estar tanto tiempo dormido. Cuando estás cerca a la muerte, toda la soberbia humana queda pisoteada. Solo te queda la humildad y agradecer a todo el pueblo que te ayudó en este tiempo.

'Cachuca' estuvo internado tres meses en un hospital tras contraer el coronavirus.

Dijiste que los médicos, aquí, te habían desahuciado y dado algunos años de vida...

Mi padre falleció, a mi madre y hermano se los llevó la COVID-19. Le dije al doctor que me diga las cosas claras. Entonces nos reunimos y me hicieron ver mis pulmones mientras tomaba una botella de whisky. “Tienes tanto tiempo si te portas bien y tanto si te portas mal”, me dijeron. Le dije al doctor: “Yo me voy cantando”.

Pero esto puede alargarse si realizas tu tratamiento en el extranjero, ¿has pensado en ello?

Por supuesto, me lo han ofrecido. Si logro ir a Cuba tendré más esperanza de vida. La verdad, tengo miedo. Pero no soy cobarde. ¡He vivido una vida...! Hice miniseries, he recorrido todo el Perú y he viajado hasta Europa. Finalmente, se nace para morir, pero el ‘relleno’ es lo que importa.

Mencionaste anteriormente que estabas preparando un disco de despedida y un libro, ¿cómo se está construyendo eso?

Mi libro se llama Entre París y la Parada, y mi disco, Gracias. Tengo varios temas grabados, solo faltan siete más por hacer. Saldrá para Fiestas Patrias. (...) Después no sé qué haré, depende de cómo me sienta.

