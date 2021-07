Sergio George y Yahaira Plasencia revelan las primeras imágenes de su próximo tema

El domingo 11 de julio, el productor estadounidense de origen puertorriqueño Sergio George reveló en sus historias de Instagram una toma de lo que sería el próximo videoclip de la salsera peruana Yahaira Plasencia, quien también replicó el video en sus redes sociales.

En las breves imágenes, la intérprete de “Cobarde” y “Le dije no” aparece con un atuendo de dos piezas en pantalón, bailando rodeada de un grupo de bailarines masculinos vestidos de negro.

Convenientemente el video se encontraba silenciado, por lo que no se sabe aún cuál sería la letra del próximo tema de Yahaira Plasencia.

No obstante, se espera que obtenga una mejor recepción de la que obtuvo su canción anterior “Ulala”, lanzada en octubre del 2020, junto a los artistas puertorriqueños Randy y Daniel ‘El Travieso’. El poco éxito del tema fue reconocido por Sergio George durante una conversación vía Instagram.

“Hay que decir la verdad, “Ulala” no fue tan exitoso como esperábamos, pero está bien, no podemos decir ‘Yahaira se acabó’. Se intenta con otra cosa, no podemos tirar la toalla. El éxito no se hace de un día para otro”, opinó el productor hace algunas semanas.

Mientras tanto, Yahaira Plasencia elevó las expectativas sobre su próxima producción al postear varias fotografías junto al salsero Marc Anthony, en lo que podría ser una señal de una próxima colaboración juntos.

