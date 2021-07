Reinas del show: jurado usa comodín para salvar a Carla Rueda de ser la primera eliminada

El programa Reinas del show continúa sorprendiendo a los televidentes. Esta vez, en la jornada de eliminación, el jurado Santi Lesmes decidió usar uno de los comodines para salvar a Carla Rueda, quien había sido superada en votos por la exsuboficial Jossmery Toledo.

Al ser anunciada como la primera eliminada de la actual temporada del concurso, Santi Lesmes tomó la palabra para sorprender a la voleibolista.

“Tenemos diez participantes, son solo dos salvavidas que se pueden usar en personas que realmente no queremos que se vayan. Carla, la semana pasada fui completamente sincero contigo, sé que ha venido tu mamá, tu familia, me ha encantado el recibimiento, la acogida que has tenido en Chincha, te deseo la mejor de las suertes, sé que te va ir bien y que te va ir muy bien en esta pista porque no vamos a dejar que te vayas”, afirmó.

Tras las palabras de Lesmes, la popular ‘Cotito’ se emocionó hasta las lágrimas y solo atinó a abrazar a sus compañeras, quienes celebraron su permanencia en el reality de América TV.

“Créanme que sentí mi corazón chiquitito, porque estas semanas en Reinas del show me siento superbien y metiéndole harto punche para mejorar cada día. Gracias, gracias, gracias Dios”, escribió Carla Rueda en Instagram, luego de ser salvada.

