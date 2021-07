Maricarmen Marín anuncia que está embarazada: “Sí, seré mamá”

La tarde del domingo 11 de julio, Maricarmen Marín sorprendió a sus seguidores en Instagram al anunciar que se encontraba embarazada de su primer hijo, producto de su relación con su novio, Sebastián Martins, productor de Yo soy.

“¡Sí, seré mamá! Quiero compartir con ustedes la mejor noticia de mi vida; dentro de mí laten dos corazones. Un amor bonito en mi tiempo perfecto”, escribió la exintegrante de Agua Bella.

“Tu papá y yo te esperamos con los brazos abiertos, para entregarte nuestra energía protectora. Existe para ti una estrella muy alta que cuidará tu andar. Te espero al otro lado de mi cuerpo para susurrarte al oído el gran poder que tienes”, agregó.

Posteriormente, Maricarmen Marín dedicó un párrafo de agradecimiento a los millones de seguidores que posee.

“Gracias infinitas a todos por su amor, sus palabras de aliento, su preocupación y respetar mi silencio”, expresó.

Sobre esto último, la jurado de Yo soy explicó que no hizo pública la noticia antes por recomendación médica.

“A mis #TribunasMarines del mundo, familia, amigos. No veía las horas de poder compartirlo con ustedes. Hoy mi doctor me dio el ¡ok!, para reincorporarme a mis actividades y aquí me ven emocionada, esperando que sea lunes para contarles todos los detalles en Mujeres al mando”, indicó.

