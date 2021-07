La influencer mexicana YosStop publica una carta desde la cárcel

El sábado 10 de julio se hizo pública una carta que la influencer y actriz mexicana Yoseline Hoffman, conocida en redes sociales como YosStop, escribió desde el penal femenil de Santa Martha Acatitlae en Ciudad de México, donde permanece recluida mientras dura su proceso por posesión y distribución de pornografía infantil, según dicta el Código Penal Federal de México.

Gerardo González, actual pareja de la youtuber, compartió la misiva a través de sus historias de Instagram y explicó que esta le fue entregada horas antes, cuando visitó a su novia.

10.7.2021 | Storie de Gerardo González, novio de YosStop, sobre la visita que le hizo en la cárcel. Foto: captura Gerardo González, / Instagram

“Mi amor, estoy pensando en ti, en lo mucho que te amo y extraño. Me haces mucha falta. Tú y los ‘ñeñes’ (sus mascotas) son lo que más adoro de todos mis días y lo más hermoso. Es muy difícil estar separada de ustedes, independientemente de todo lo horrible de la situación, si estuviera contigo, todo sería mucho mejor”, escribió YosStop.

10.7.2021 | Primera parte de la carta que YosStop le envió a su novio. Foto: Gerardo González / Instagram

“Quiero que sepas que eres lo más importante para mí, que ninguno de nuestros problemas, ni siquiera cuando nos separamos un año, han sido suficientes. Soy terca, necia, orgullosa, soberbia, malhablada, egocéntrica, etcétera. Tengo muchos defectos y áreas de oportunidad, pero jamás he sido mala persona, jamás he dañado a alguien con intención”, enfatizó.

“Al contrario, creo que soy transparente y honesta, tanto que es un problema a veces”, señaló Yoseline Hoffman.

De ser hallada culpable, la estrella de YouTube podría recibir una condena de 12 años en prisión, por lo que pide a su novio que la salve. “Eres mi príncipe y, aunque no me guste ser rescatada, espero a que me rescates”, finalizó.

10.7.2021 | Segunda parte de la carta que YosStop le envió a su novio. Foto: Gerardo González / Instagram

