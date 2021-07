Cuba: artistas se unen para pedir el fin de la dictadura en la isla caribeña

Cuba vive uno de sus momentos sociales más críticos de su historia, ya que la pandemia del coronavirus la ha sumergido en una terrible crisis sanitaria y económica . Esto ha generado que miles de personas en la isla salgan a las calles para pedir el fin de la dictadura que lleva más de 60 años en el poder.

Sin embargo, el actual Gobierno cubano ha tratado de reprimir las marchas en diversos puntos del país inundando las calles de policías y militares que arrestaron a cientos de personas en la última jornada . Esto ha generado que distintos artistas del Perú y el mundo se suman a favor de estas protestas.

Por ejemplo, Julieta Venegas, René Pérez o Residente y Karina Calmet utilizaron sus redes sociales para manifestarse en favor del pueblo cubano. Los tres coinciden en que la dictadura que lleva décadas al frente de la isla debe terminar para permitir que esta nación pueda salir adelante.

“Hola, soy Julieta Venegas y quiero expresar toda mi solidaridad al pueblo cubano que el día de hoy domingo 11 de julio está tomando las calles por toda Cuba para protestar y pedir el fin de la dictadura. Estamos todo el mundo con los ojos puestos en Cuba, SOS Cuba”, expresó la intérprete de “Eres para mí”.

Por otro lado, el exintegrante de Calle 13 René Pérez comparó lo que pasa con Cuba con lo que vive su país de origen, Puerto Rico. “Entre la ineficacia del Gobierno cubano y el bloqueo de USA tienen al pueblo jodido en medio de una pandemia. Pa’ mandar ayuda busquen una vía alterna al Gobierno no vaya a pasar los mismo que en PR durante el huracán María”, expresó.

René Pérez se pronunció en favor del pueblo cubano.

Por último, la actriz Karina Calmet dejó una serie de mensajes en su Twitter para que sus miles de seguidores vean la dura situación que atraviesa, a nivel económico y sanitario, la isla caribeña.

Karina Calmet se pronunció en favor del pueblo cubano.

“Cuba no es solo para ir a la playa y tomarse selfies por si acaso… Los hermanos cubanos han vivido bajo un régimen desastroso por décadas, que no ha respetado los derechos humanos. El sueldo mínimo en Cuba no alcanza para vivir en condiciones dignas. Muchos cubanos huyen arriesgando sus propias vidas, para intentar en otro país un futuro mejor para sus familias”, añadió.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.