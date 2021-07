Yiddá Eslava sobre su relación con Julián Zucchi: “Me da seguridad, me valora y me admira”

Yiddá Eslava y Julián Zucchi se han convertido en una de las parejas más estables de la farándula peruana. En esta oportunidad, la pareja ha tenido que separarse por unos días, debido a que el actor argentino ha viajado a su país.

Ante esta situación, muchos de los seguidores de la ex chica reality le consultaron sobre si sentía celos de que su esposo estuviera lejos de ella.

La también actriz descartó experimentar ese tipo de inseguridades en su relación; además, destacó el amor y valores que priman en su hogar.

“Estos últimos días me han estado diciendo: ‘¿Y no te pones celosa que tu esposo esté solo en Argentina?’ Y a todas les respondo: ‘No’”, escribió en su publicación de Instagram.

“ Felizmente, hace mucho dejé de ‘sentirme celosa’ (por eso soy más feliz). Eso no quiere decir que no lo valore, que no lo ame o que no me gusta. Eso quiere decir que me da seguridad, me hace saber siempre que me valora, que me admira y que para él su familia es lo más importante”, explicó.

“Tenemos que sacarnos esa mala costumbre de creer que las mujeres tienen que cuidar lo suyo. Él no es mío y yo no soy suya, somos uno, somos familia (...) No hay mejor relación que la libertad”, añadió la protagonista de Sí, mi amor.

Publicación de Yiddá Eslava Foto: Instagram

