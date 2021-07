Sebastián Salazar sobre críticas por conducir Cuarto Poder: “Quieren a una superestrella”

Sebastián Salazar asumió la conducción de Cuarto Poder el último domingo 4 de julio, tras la sorpresiva salida de Mávila Huertas, y generó toda todo de reacciones.

El ingreso del joven presentador no fue del agrado de muchos, ya que en redes sociales lo criticaron y dejaron entrever que su contratación se debió gracias a la influencia de su padre Federico Salazar.

Ante esto, Sebastián Salazar se animó a responder las críticas sobre su desempeño por conducir el programa dominical más importantes de América Televisión. El filósofo y economista de profesión señaló que no le afectan los comentarios que hacen en su contra, ya que es consciente que el televidente siempre buscará lo mejor.

“(Las críticas) Lo he tomado de la mejor manera posible , en el sentido que las personas que critican o están en desacuerdo con ciertas decisiones lo hacen porque quieren lo mejor para el programa. Quieren a una superestrella, como a un Messi y por eso están en desacuerdo con tal o cual decisión, pero me gusta porque significa que hay espacio para avanzar . Las críticas me alimentan para poder avanzar”, dijo a Trome.

Además, Sebastián Salazar reveló que Federico Salazar quedó completamente sorprendido cuando le contó que lo habían contratado para conducir Cuarto Poder.

“Me acuerdo que cuando se le conté a mi papá se quedó impactado y anonadado. Me imagino que por el hecho que era su hijo ni siquiera le dijeron, lo que sé es que no tenía ni la más mínima idea (que iba a asumir la conducción) y quedó en shock cuando le conté”, añadió.

A pesar de las críticas, Cuarto Poder ha liderado en sintonía y Sebastián Salazar sabe que todo se debe al trabajo en equipo.

“ Si bien yo conduzco… quiero resaltar la intensa labor que hace la producción toda la semana, principalmente los reporteros que nos traen historias convincentes y entretenidas. Su trabajo ha permitido que Cuarto Poder se haya mantenido como el mejor dominical, es un trabajo en equipo. El rating es un punto estadístico, me gusta la idea que hayamos ganado y es bonito, pero a la vez significa que hay puntos donde podemos mejorar y avanzar. Me gusta mejorar día a día, espero ser mejor este fin de semana y para eso hay comunicación constante con todo el equipo”, comentó.

