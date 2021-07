Paula Manzanal pide votos para Jossmery Toledo: “Quiero que se quede para ganarle”

Paula Manzanal y Jossmery Toledo han formado una amistad desde que coincidieron como competidoras en el reality Reinas del show. Ahora, la popular influencer demostró su apoyo, fiel a su estilo, a la exsuboficial tras ser sentenciada en el concurso.

“Quiero invitar a todo el mundo a votar por mi hermana Jossmery Toledo. Por favor, voten por ella para que se quede y pueda competir conmigo y pueda ganarle en todo ¡Voten por ella, no se olviden!”, comentó entre risas la modelo.

Horas más tarde, ambas compartieron momentos juntas en un restaurante de comida asiática. Las jóvenes empresarias publicaron imágenes de su salida a través de sus historias de Instagram.

Como se recuerda, Jossmery Toledo quedó sentenciada al lado de Carla Rueda, luego de sufrir una aparatosa caída con su bailarín Ítalo Valcárcel, durante su presentación en la segunda gala del concurso de baile.

“Estoy aquí en el camerino renegando por la caída... La verdad es que me he sacado la ‘ñoña’, pero he seguido. Lo importante es que me he caído y he seguido, ese es el mensaje de hoy: que se levantan al toque, por favor”, comentó en redes sociales tras el incidente.

Además, la exintegrante de la PNP expresó su molestia con su pareja de baile, por resbalarse mientras la cargaba en plena actuación. “No creo que me hubiera botado, pero creo que él debió ir hasta las últimas. Un bailarín no se cae así. Por lo que me han dicho, no se debería haber dado esa caída. Mi mismo coreógrafo Raúl me dijo que él se rompería la columna para evitar la caída”, aseguró en el programa América hoy.

