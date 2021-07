Karen Dejo celebra su cumpleaños con emotivo mensaje: “Me sorprendo de todo lo que he logrado”

¡Feliz cumpleaños! Este 10 de julio es un día muy especial para Karen Dejo, quien cumple 41 años y no tuvo mejor idea que celebrarlo compartiendo un emotivo mensaje con todos sus seguidores, en el cual se muestra orgullosa de los sueños que ha podido hacer realidad hasta el momento.

En sus redes sociales, la chica reality destacó el esfuerzo que le ha costado lograr todas las metas que se ha planteado.

“¡Hola, mis chicos bellos! Hoy es un día súper especial para mí y me encanta poder compartir mi cumpleaños con ustedes. Cada día me sorprendo de todo lo que he logrado con mucho esfuerzo y ganas por cumplir mis sueños” , escribió en una parte de su dedicatoria en su cuenta oficial de Instagram, donde también agradece a sus fans por darle su respaldo durante todos estos años de carrera artística.

Asimismo, la integrante de Esto es guerra aseguró que el éxito que vaya logrando con el pasar de los años no hará que pierda su humildad.

“Pero les cuento algo, por más alto que llegue, el corazón de esa chica que salió del Callao con muchas ilusiones y ganas de comerse el mundo, sigue aquí y nunca cambiará. ¡Muchas gracias a todos por sus saludos, los quiero mucho!”, finalizó Karen Dejo en sus breves palabras que compartió por su cumpleaños.

Publicación de Karen Dejo Foto: Karen Dejo / Instagram

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.