Jota Benz sobre sus canciones: “Me inspiró bastante Angie Arizaga”

Jota Benz se encuentra atravesando uno de sus mejores momentos tanto en lo personal como en lo profesional. Resulta que el chico realty acaba de lanzar el video de su más reciente tema “Me enamoré”, el cual ya está disponible en todas las plataformas digitales, y tiene a Angie Arizaga como la musa de su inspiración.

El hermano de Gino Assereto está muy involucrado con la música, ya que hace mes y medio había estrenado “Hater”, una canción dedicada a todos sus detractores. Y, ahora, sorprende con más material para sus seguidores.

En medio de todo, Jota Benz confesó que actualmente todo se le hace más fácil debido a que se encuentra muy enamorado, tal como lo dice en su nueva canción “Me enamoré” que tiene a dúo con Yamal, y puede escribir más temas.

“ Me inspiró bastante Angie y el momento que estoy viviendo. Ahora se me hace más fácil encontrar ideas con todo lo bonito que estoy pasando ”, refirió en un comunicado.

Con respecto a la letra donde menciona “que tiene el anillo y quiere casarse”, el ‘guerrero’ indicó que eso pasa por su mente y que muy pronto podría sorprender a su enamorada.

“ Por supuesto (darle el anillo a Angie), porque si una pareja no piensa en el futuro, no hace planes, entonces, no son nada . Nosotros siempre hablamos, pero con responsabilidad y siendo realistas”, comentó.

Además, no solamente su canción viene cautivando a sus seguidores del Perú, sino también de Ecuador, Puerto Rico, Bolivia y otros países de la región, quienes han reconocido su talento para componer e interpretar.

“Estoy súper feliz. Todo lo romántico y lo que tiene que ver con el amor pega bastante, así que el cariño de la gente hacia el tema es increíble y eso que recién empezamos”, dijo.

