Jazmin Pinedo responde a Janet Barboza: “No deberíamos salirnos del tema de baile”

La conductora de América hoy Janet Barboza no se mostró conforme en la gala anterior de Reinas de show debido a que Jazmin Pinedo bailó con zapatillas mientras las demás usaron tacones. Ante las criticas de la figura de América, la ex chica reality estuvo sorprendida y acotó que no mira a los costados sino que se enfoca en ella.

“No deberíamos salirnos del tema de baile. Yo no miro a los costados, porque cuando te concentras en ti y no miras a los lados llegas más lejos”, expresó la influencer en el confesionario del reality de baile.

Asimismo, después de mostrar el video, ambas intercambiaron opiniones en el set. Janet aprovechó esa oportunidad para reafirmar lo que dijo de Jazmin anteriormente.

“Las participantes tenemos que hablar de las cosas que no nos parecen y yo me reafirmo en lo que dije. Creo que hay mucho ruido y pocas nueces, pues se habló demasiado de su ingreso a Reinas del show y las primeras presentaciones que vimos estuviste lenta, Jazmin, incluso más que yo”, dijo Barboza. También expresó su disgusto por usar zapatillas en la gala pasada.

Ante las opiniones de la participante, Pinedo se mostró sonriente en todo momento y dijo: “Yo soy lenta para muchas cosas pero no para responder”.

