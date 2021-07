Daniela Camaiora ansiosa por conocer a su bebé: “Esperando que llegue el momento”

¡No puede esperar más! Daniela Camaiora no haya el momento de tener a su bebé entre sus brazos. A pesar de que se encuentra en la cuenta regresiva, la actriz ya no sabe qué hacer para que llegue el momento de su alumbramiento.

Hace unos días, la artista contó que ya estaba en la recta final de su embarazo y aseguró que en cualquier momento podría dar a luz.

“Estamos en las últimas, esperando que llegue el momento. Ya no sé en qué posición ponerme para que no me duela alguna parte del cuerpo y él (su esposo) ya no sabe qué mas decirme para darme fuerzas. Siempre me repite: ‘Ya falta poco, lo estás haciendo muy bien. Estoy muy orgulloso de ti’. Ya 38 semanas de embarazo, ahora sí será en cualquier momento”, aseguró en aquella ocasión.

Sin embargo, según mencionó, hasta ahora no ha tenido ninguna contracción.

Por ello, recurrió a unos ‘trucos’ para estimular su organismo y acelerar el proceso de parto. A través de un divertido video, Daniela Camaiora mencionó algunas actividades que le han aconsejado para provocar las contracciones.

“Mi hijita nacerá cuando quiera nacer, pero no está demás probar algunos trucos” , escribió en la descripción de su post de Instagram.

“Llegó ese momento en que hago todo lo que dicen para incentivar las contracciones. Caminar, saltar en la pelota, gatear, utilizar el sacaleches, subir las escaleras, comer chocolates, tener sexo, bailar reguetón”, contó en su clip.

