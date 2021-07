Alessandra Fuller: “De los escenarios difíciles es de donde aprendemos”

Alessandra Fuller lanzó su libro. El texto que ya estaba listo en el 2020, tuvo que ser guardado y, debido a la pandemia y a la prolongación de la misma, decidieron hacer un lanzamiento virtual, acorde a los tiempos.

La actriz disfruta esta nueva faceta, además de esperar su regreso a la pantalla grande. De título ‘Alcanzar un sueño’, el libro tiene ocho capítulos a través de los cuales la joven intérprete impulsa a perseguir y cumplir los sueños.

“Sí, la idea era motivar. El objeto de este libro, más allá de compartir mis inicios y la experiencia de ir en busca de mis sueños, es motivar a que estos se cumplan. La vida es una, todo se consigue a base de perseverancia, compromiso y entrega. Creo que es el motor y la fórmula secreta y estamos en la capacidad de conseguir todo lo que planteamos, ese es el objetivo, sea el contexto que sea, el sueño que tengas. Si bien doy varios tips que usé en el mundo de la actuación, pueden ser aplicados para cualquier área. El formato me encantó, es muy personal. Creo que significó mucho crecimiento en todo sentido ”, refiere la actriz de ‘Ven, baila, quinceañera’ y coincide en que es una especie de diario. “Tal cual, íntimo y dinámico, lleno de imágenes. Literalmente es como una parte de mí”.

La influencer peruana con más de 3 millones de seguidores en Instagram dice que escribir la sacó de su zona de confort. “Al ser un género que no había experimentado, distinto a lo que había hecho en cualquier etapa de mi vida, demandó mucha concentración y entrega. Tenía que hilar momentos y estar a una velocidad más pausada de lo que estoy normalmente, porque yo vivo como una máquina que nunca para. Fue buscar un espacio tranquilo y encontrar la narrativa que buscábamos. Con el apoyo de mi editora, quien me fue guiando para poder tener un nivel narrativo en orden, todo fluyó para autoconocerme como un remolino, una montaña rusa abrumadora. En definitiva, un aprendizaje porque de los escenarios más difíciles, más complicados son de los que más aprendemos”.

Fuller dice que la clave es “siempre encontrar luz a tu alrededor, buscar personas que te motiven, den fuerza y crean en ti. Es importante lo que esté a tu alrededor, desde personas hasta qué película ver, qué libro leer o qué música escuchar. Todo ello nos inspira e influye en la calidad de nuestros pensamientos”.

Hay un capítulo donde cuentas que a los 6 años sufriste bullying...

Sí, estaba en el nido y no podía pronunciar la “R”, hasta mis seres queridos se burlaban. Yo en ese momento no lo veía como un error, simplemente no podía pronunciar bien. De lo que no era consciente era de la sensación de burla de estos seres queridos ante algo que yo no veía como un error. Recuerdo que me marcó, digamos que fue mi primera experiencia ante las burlas, mi primera exposición ante el bullying. Y recuerdo que me quedaba al final de clases para practicar la pronunciación. Cómo es la vida, contradictoriamente terminé siendo actriz, para lo cual se necesita una buena dicción. Un día no puedes pronunciar bien y al día siguiente tienes la dicción necesaria para poder actuar.

Por cierto, ¿qué planes tienes en la actuación?

No estoy haciendo TV, pero definitivamente es mi pasión. Hace menos de un mes terminé el rodaje de ‘Sugar en apuros’, que protagonizo con un gran actor mexicano, David Zepeda. La dirigió José Salinas. Y ahora estoy con un nuevo proyecto, un thriller, de Martín Casapía de nombre ‘Entre nosotros’. A Martín lo admiro mucho, es joven y se está comiendo al mundo. Acaba de meter a Netflix ‘La Foquita: el 10 de la calle’.

