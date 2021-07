Tepha Loza felicita a su hermana Melissa Loza por vencer su miedo a las alturas

Melissa Loza es una de las participantes más hábiles y fuertes de Esto es guerra, sin embargo, tiene una notable debilidad: el miedo a las alturas. En una reciente edición del reality de América TV, la popular modelo pudo vencerlo al completar un circuito extremo y recibió las felicitaciones de su hermana menor.

“Creo que yo he sido su motivación”, dijo entre risas la menor de las Loza, quien venció a su familiar en la secuencia Salto al vacío. “No, mentira. Fuera de bromas, me alegro mucho por ella, sé que tenía mucha fobia a las alturas y hasta me está ganando. Yo también ya empiezo a remontar”, añadió.

Por otro lado, Tepha Loza viene disfrutando de las playas de Piura al lado de un grupo de amigas, con quienes celebró su cumpleaños número 29, este jueves 8 de julio.

A través de su perfil de Instagram, la influencer compartió algunas imágenes de lo que fue su día especial. “Gracias a todas las personitas que fueron parte de este día especial para mi ¡Me hicieron muy feliz!”, escribió en su red social.

Los chicos reality Macarena Vélez, Said Palao, Julieta Rodríguez, Paloma Fiuza, entre otras amistades y seguidores de Tepha Loza se hicieron presente en la sección de comentarios del post, con cariñosos saludos de cumpleaños.

