Susan Ochoa a víctimas de violencia: Eleven sus voces, ya no más

El viernes 9 de julio, la cantante Susan Ochoa publicó en Instagram un video de apoyo a las víctimas de violencia para que alcen sus voces contra sus agresores.

“Porque somos fuertes, porque somos valientes, porque merecemos amor, merecemos igualdad”, indicó la artista, quien además invitó a sus 223.000 seguidores a cantar con ella los versos de su emblemático tema “Ya no más”, incluido en su álbum La dueña soy yo (2019): “Y tú no volverás / A herir mi piel nunca más / Porque yo, ya no estaré / No me encontrarás”.

La letra de “Ya no más”, compuesta por Eva Ayllón junto con Jesús ‘El Viejo’ Rodríguez y Pelo D’Ambrosio, aborda el grave problema de la violencia contra la mujer, y la interpretación que realizó Susan Ochoa le permitió ganar dos Gaviota de Plata en el Festival de Viña del Mar 2019, incluido el premio a mejor canción.

En la descripción del video, la cantante escribió: “Porque necesitamos elevar nuestras voces ¡Canta conmigo!”. Y agregó las etiquetas: #YaNoMas #NoMasViolencia #Mujeres #SomosFuertes.

Entre la gran aceptación que ha tenido el mensaje de la intérprete de “Esta hembra no llora”, destaca que fue compartido por la cubana Dalia Durán, esposa del cantante de cumbia John Kelvin, a quien denunció días por haberla agredido física y psicológicamente.

