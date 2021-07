Superlitio se une a Fonseca y lanzan nueva versión de “Perdóname”

La conocida banda de rock Superlitio se unió Fonseca para regalar a sus seguidores un adelanto de su más reciente álbum titulado X, el cual será dividido en dos EP. La primera parte verá la luz a finales de este año.

Para este primer sencillo, la agrupación colombiana contó con la participación del cantautor Fonseca, ganador de siete Grammy Latino, para una versión renovada de “Perdóname”. El artista, quien fusiona pop con sonidos autóctonos como la cumbia y el vallenato, ha sido un encaje perfecto para esta canción que explora la mezcla diferentes estilos como la salsa y el R & b.

“ Trabajar con Fonseca fue un match perfecto. La canción ya era importante porque en su momento le dio a la banda un nuevo nivel en el tipo de fusiones que hacíamos . Entonces era muy importante, ahora que la estábamos revisitando, encontrarnos con alguien que le diera un nuevo sabor, un nuevo color”, dijo en un comunicado Pipe Bravo, vocalista de Superlitio.

Para Fonseca, esta colaboración lo lleva al pasado. Él recordó la vieja amistad que tiene con los integrantes de Superlitio.

“ La canción ‘Perdóname’ me trae muchísimos recuerdos muy bonitos. Es una canción que, literalmente desde la primera vez que la oí, me encantó . Siempre que me encontraba a alguno de los Superlitio les decía que ojalá algún día la pueda cantar con ellos en vivo; y bueno, hasta que me invitaron a ser parte de este álbum y estoy feliz de poder cantarla con ellos. Es tremendo honor”, señaló.

Superlitio y Fonseca crearon un vínculo hace muchos años, cuando la banda empezaba a tocar sus primeros shows en Bogotá y el cantante era barman en el bar Fly, donde tocaban.

En los últimos meses, la banda de rock dio a conocer música nueva incluyendo sencillos como “Texas”, “El aguante”, “Veneno” y “This is war”, parte de su noveno álbum que también verá la luz este año. Adicionalmente, la agrupación estará muy activa, lanzando diferentes colaboraciones con diferentes artistas invitados para la primera parte de este décimo disco, que está lleno de éxitos de la banda.

