Ricardo Montaner pide disculpas a participante de La voz Argentina: “Nos equivocamos”

Ricardo Montaner admitió que como coach en La voz Argentina cometió un grave error durante el programa del 8 de julio, cuando la participante Jaqueline Boghossian subió al escenario y no logró que algún miembro del jurado volteara por ella.

La participante no fue tomada en cuenta a pesar de que realizó una muy buena interpretación del tema “Dos gardenias” de Buena Vista Social Club.

Terminada su presentación, el intérprete de “La gloria de Dios” preguntó a la joven si sabía por qué ninguno de los cinco coaches, que incluyen a sus dos hijos Mau y Ricky, Lali Espósito y Soledad Pastorutti, la eligió.

“Es una canción que hay que contarla y quizás no les llegó. Calculo que tiene que ver con eso”, respondió Jaqueline Boghossian.

“No, te voy a decir qué pasa —respondió Montaner—. Los coaches se equivocan también. Somos personas, seres humanos y estamos todos equivocados. Yo me debí haber dado la vuelta. Estaba esperando, quizás, que sucediera algo y cuando me di cuenta ya había terminado la canción. Yo debí haberme dado la vuelta”.

“Cantas maravillosamente bien. No miré a mis compañeros, miré al frente todo el tiempo. No sabía si se había dado la vuelta alguno de ellos y me lo perdí. Te digo más. La gente piensa que estamos aquí arriba y que es perfecto todo, y a veces nos equivocamos. Te pido disculpas”, agregó.

Ante esto, la participante preguntó si pudieran darle otra oportunidad, petición que fue denegada por el cantante de “Me va a extrañar”.

“No se puede hacer otra cosa, solo darte ánimos para que regreses algún día”, concluyó.

