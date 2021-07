Paula Manzanal revela crisis en su relación con Fabio: “Estar lejos es una prueba de fuego”

A menos de un mes desde que Paula Manzanal y Fabio Agostini confirmaron su relación sentimental por medio de románticas publicaciones en las redes sociales, la pareja empieza a evidenciar problemas debido a la distancia que los separa.

Fue la modelo y participante de Reinas del show quien reveló que su relación con el modelo español “no está bien ahora”. No obstante, descartó que su pareja de baile Oreykel Hidalgo incomode a Fabio Agostini.

“La complicación de nosotros es la distancia, no mi pareja de baile. Mi relación con Fabio no está tan bien ahora, estar lejos es una prueba de fuego, él hace su vida por allá (en España) y yo, por acá, y eso es lo que más cuesta asimilar”, comentó en conversaciones con El Popular.

Paula Manzanal vivía felices momentos en España al lado de su pequeño hijo y su novio Fabio Agostini, hasta que fue convocada para participar en el reality de baile Reinas del show y decidió retornar al Perú tras aceptar la propuesta.

Paula Manzanal se presentó al lado del bailarín Oreykel Hidalgo en la pista de Reinas del show. Foto: captura de América TV

En lo que va del concurso que conduce Gisela Valcárcel, la influencer ha protagonizado más de una polémica situación al mostrarse muy cercana a la exsuboficial Jossmery Toledo, quien fue pareja de Fabio Agostini.

El ex chico reality se pronunció acerca de la amistad que mantienen su actual y expareja tras conocerse en los sets de América TV. “Paso palabra. Yo no quiero hablar de Jossmery, no la conozco. Mientras te trate bien, yo estoy contento por eso”, señaló.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.