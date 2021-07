Madonna muestra su apoyo a Britney Spears: “Venimos a sacarte de la cárcel”

Madonna se ha sumado a la larga lista de celebridades que han pedido la libertad de Britney Spears, luego que ella señalara en una audiencia que su padre James Parnell Spears la explotara y obligara a cumplir contratos de espectáculos con amenazas.

A través de sus historias de Instagram, la ‘Reina del pop’ compartió una foto luciendo una camiseta con el nombre de su amiga y reclamó por el bienestar de la intérprete de “Stronger”. Asimismo, señaló que el caso de la artista es una “ violación a los derechos humanos ”.

“ Devuélvale la vida a esta mujer. ¡La esclavitud fue abolida hace tanto tiempo! Muerte al patriarcado codicioso que ha estado haciendo esto con las mujeres durante siglos ”, escribió Madonna. “¡Esto es una violación de los derechos humanos! ¡Britney, venimos a sacarte de la cárcel!”, agregó.

Madonna sale en defensa de Britney Spears y pide su libertad. Foto: Madonna/Instagram

Madonna ha sido partidaria de Britney Spears durante décadas. En 2000, también lució otra camiseta de su colega durante uno de sus conciertos.

Las dos estrellas del pop son amigas desde varios años atrás. Ambas colaboraron en la canción “Me against the music”, la cual fue un éxito rotundo en el 2003. También compartieron un beso durante su presentación de los MTV Video Music Awards de ese mismo año con Christina Aguilera, quien también ha salido en defensa de la celebridad. Además, en el documental de Britney Spears de 2008 For the record, Madonna expresó que se sentía “maternal” hacia la cantante de “Toxic”.

“Hay una cierta fragilidad en ella y una vulnerabilidad en ella que me hace sentir maternal hacia ella. Hay aspectos de ella que reconozco en mí cuando comencé mi carrera. También admiro su talento como artista”, comentó en aquella oportunidad.

