Lady Guillén se solidariza con Dalia Durán y le brinda su apoyo: “No estás sola”

Lady Guillén manifestó su indignación tras conocerse que Dalia Durán denunció a John Kelvin por violencia sexual, agresión física y psicológica. La expresentadora de Tengo algo que decirte lamentó la situación de la cubana, pero le aseguró que en este complicado proceso no estará sola.

La exbailarina recordó que Dalia se encuentra únicamente con sus hijos en nuestro país y no cuenta con el apoyo directo o presencial de sus familiares. “ Yo sé que en este momento ella está confundida, no sabe qué hacer y se siente sola porque no tiene familia en este país y están de por medio sus hijos que están sufriendo”, dijo en América hoy.

“ Yo quiero que entiendas Dalia que no estás sola, el hecho que no seas peruana no quiere decir que nosotras como mujeres no te apoyemos . Tienes a muchas personas en el país que van a defenderte”, agregó Lady Guillén, quien también es una sobreviviente de la violencia de género.

Asimismo, la exconductora le pidió a Dalia Durán que sea fuerte durante todo el proceso que involucra la denuncia hacia John Kelvin, ya que tiene hijos y tiene que salir adelante por ellos.

“Es difícil y cuando tienes hijos debe ser peor, pero no es difícil salir de esta situación. Ese hombre te ha maltratado siéndote infiel, ese hombre no sirve. En este momento tus hijos tienen que ser tu fuerza, por ellos levántate, por ellos denuncia y olvídate de ese pasado de violencia porque mereces ser feliz ”, señaló Lady Guillén.

Finalmente, la también abogada explicó que, hasta no completarse las investigaciones, John Kelvin solo será tratado como presunto agresor, ya que aún no hay una sentencia. “Da cólera, porque uno tiene que tratarlo como presunto y lamentablemente el procedimiento legal es así”, lamentó.

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).

