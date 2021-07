‘José Feliciano’ anuncia su retiro de Yo soy All Stars: Se me han abierto más puertas

En el quinto capítulo de Yo soy All Stars, programa de talento que emite Chilevisión, el imitador de José Feliciano sorprendió al jurado con un inesperado anuncio.

Sebastián Landa, caracterizador del cantante puertorriqueño, comunicó su salida del espacio de televisión debido a nuevas propuestas recibidas.

“ Hoy voy a dejar el programa. Gracias a ustedes se me han abierto puertas para mi carrera. Estoy agradecido con Yo soy Chile. Si no fuera por ustedes, no estaría yendo a donde partiré ahora”, expresó el artista peruano.

“Fue un sueño conocer a Myriam, Antonio y Christian. Quiero regresar, espero por ahí hagan un repechaje y volver a intentarlo. Gracias a todo Chile, de todo corazón”, agregó Landa.

En su reciente publicación de Instagram, el imitador compartió un enternecedor mensaje agradeciendo a su público por el apoyo durante todas las galas en el programa de Chilevisión.

“Gracias por tanto apoyo, cariño y amor. Espero pronto regresar. Gracias por recibirme siempre con el corazón abierto. Estoy feliz porque pude llevarles alegría, regalarles un poco del talento que Dios me dio y un poco de la música del maestro Feliciano”, redactó.

Sebastián Landa ‘José Feliciano’ había anunciado en sus redes sociales la realización de un show presencial para el próximo 26 de julio, junto a Jairo Tafur ‘Dyango’.

El concierto se realizará de forma presencial con un aforo de 300 personas y con protocolos para evitar la propagación de la COVID-19.

