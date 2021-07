Dayanita se ha convertido en uno de los personajes más queridos de nuestro país gracias a su carisma y ocurrencias desde que se presentó en el desaparecido programa El wasap de JB, del que fue parte del elenco.

Actualmente, la actriz cómica continúa con el mismo equipo de trabajo, pero en ATV y siempre ha mantenido una sonrisa en el rostro. Sin embargo, la artista tiene una historia personal muy conmovedora.

A fines de octubre del 2019, Dayanita contó que no veía a su hijo desde hace cinco años. “ Lo quiero conseguir (el ver a su hijo). Desde que llegué a Lima ya no lo pude ver más . Es un niño al que tengo siempre en mi mente. No me voy a olvidar de ese niño”, reveló la actriz, quien vino de Pucallpa para buscar un futuro mejor.

Tras dar a conocer su historia, la actriz cómica llegó a tener contacto con su hijo en aquella oportunidad, situación que no se volvió a dar porque la familia de su expareja piensa que ella tiene planeado quitarles al niño. A través de sus historias de Instagram, Dayanita explicó que lo único que quiere es volver a ver a su pequeño.

“Cuando empezaron las noticias, su familia vino en contra mía. Pensaron que yo se lo quería quitar. La verdad es que yo no quiero quitarles a mi hijo. Lo único que quiero es verlo, abrazarlo y darle todo mi cariño ”, comentó en el video publicado en su red social.

