Andrea San Martín se solidariza con Dalia Durán: “Me sensibiliza mucho”

Andrea San Martín no pudo evitar las lágrimas al escuchar la comunicación de Dalia Durán con su madre durante un informe de Mujeres al mando, este viernes 9 de julio.

La cantante cubana afronta un caso de agresión perpetrado por el cumbiambero John Kelvin. Ella lo denunció por violencia sexual y agresión, y está a la espera de la orden de prisión preventiva contra su esposo.

Luego de la nota que emitió el magazine de Latina, donde la extranjera trata de calmar a su familia que se encuentra en cuba, San Martín expresó su solidaridad con la joven.

“A mí me sensibiliza mucho. Uno sigue viendo a su mamá como esa persona que te acoge, que te mima. Somos adultos, pero no dejamos de ser hijos”, comentó la ex conductora de televisión.

Conductoras de América Hoy en contra de la violencia contra mujeres

En el programa del 7 de julio de América Hoy, las conductoras del espacio televisivo vistieron polos negros con frases de rechazo a la violencia contra las mujeres.

“Es desgarrador escuchar el testimonio de Dalia Durán”, fue el mensaje de Ethel Pozo solidarizándose con Dalia Durán.

“Te creemos todo lo que dices porque eres mujer. A todas las mujeres les creemos”, sostuvo Melissa Paredes.

América hoy

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).

