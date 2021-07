Alejandra Baigorria pidió ser eliminada de EEG: “Ya es hora de que me vaya”

Alejandra Baigorria es considerada una de las competidoras más fuertes y hábiles de Esto es guerra. Sin embargo, en las últimas semanas la producción del reality ha colocado retos cada vez más extremos, los cuales ha provocado que algunos integrantes como la empresaria de Gamarra soliciten su renuncia o expulsión del programa.

Resulta que en la última edición del espacio de América televisión, la pareja de Said Palao se rehusó, en un principio, ha completar un reto de altura, el cual consistía en lanzarse a una colchoneta inflable.

Alejandra Baigorria fue víctima de sus propios miedos e hizo el insólito pedido a la producción de Esto es guerra: “No lo voy a hacer, no quiero hacerlo. No puedo, no puedo, no quiero, no me gusta esta presión. No, no, basta, no... No puedo hacerlo, me pongo dura, no puedo con la presión. Ya es hora de que me vaya, ya ”.

Ante esto, Ducelia Echevarría, quien en anteriores ediciones también tuvo problemas para completar un reto extremo y pidió otra oportunidad a la producción, subió hasta donde se encontraba Alejandra Baigorria para que la convencería de completar el reto, ya que si no lo hacía automáticamente quedaba fuera del reality.

“Vamos arriba, ya, pisa el borde, cierra los ojos. ¡Ya está, ya, Ale!... No bajes Ale, quédate ahí arriba, lo hacemos juntas, yo lo hago contigo... ¿Quiero llegar a la final contigo, no puede ser?”, dijo Echevarría.

Finalmente, Alejandra Baigorria hizo caso a los consejos de su compañera y cumplió el desafió de altura.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.