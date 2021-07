Yahaira Plasencia sobre ataques de Magaly Medina: Todo el tiempo trata de denigrarme

Yahaira Plasencia se presentó en los Premios Heat 2021 el pasado 1 de julio en República Dominicana, donde cantó su tema “Ulalá”. Ella agradeció a sus seguidores el apoyo por este paso importante en su carrera, pero recibió fuertes críticas por parte de Magaly Medina, quien minimizó su pasó por la ceremonia.

Ante esto, la salsera peruana realizó una transmisión en vivo desde su cuenta oficial de Instagram y habló sobre los comentarios de la conductora de Magaly TV, la firme.

Yahaira Plasencia empezó su enlace preguntándose por qué Magaly Medina le tiene tanto odio. Ella reconoció que el programa de la conductora goza de buena aceptación del televidente, pero no comprende por qué en el espacio de ATV la atacan.

“ ¿Por qué tanto odio? Aunque es una palabra un poco fuerte. Explícitamente de este programa, no entiendo . El programa de esta señora (Magaly Medina) es exitoso, eso no lo vamos a negar. Todos lo ven, yo también lo veo, no voy a mentir, pero no entiendo por qué tanto ataque hacia mí”, comenzó la artista nacional Yahaira Plasencia.

“(...) Esto es de mujer contra mujer. Yo no busco caerle bien a todo el mundo o que estos programas hablen de mí, no me importa”, agregó.

Finalmente, Yahaira Plasencia lamentó que Magaly Medina minimice su trabajo con comentarios denigrantes.

“ Pero voy a este programa, todo el tiempo se trata de denigrarme. ¿Tiene algo personal contra mí o qué? Porque siempre está minimizando mi trabajo , conmigo siempre es fuerte la cosa. Yo siento que hay algo contra mí”, concluyó.

