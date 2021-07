Paula Arias revela que su mamá la abandonó de niña: “No la juzgo”

Paula Arias abrió su corazón y contó uno de los pasajes más dolorosos de su vida. La reconocida cantante de salsa reveló que tuvo una niñez muy complicada a raíz del abandono de su madre.

En entrevista con el programa Vida y milagros de Milagros Leiva, la lideresa de Son tentación recordó cómo fue crecer sin sus padres.

“Estuve hasta los 6 años en Chanchamayo, luego mi mamá me trae a Lima a vivir con unos tíos y mi mamá se va. Fue fuerte porque ella me dijo que iba a regresar y eso nunca sucedió . Me quedé con mis tíos hasta los 16 años”, relató.

“Todos los días de mi vida (esperaba que su mamá regresara). Fue fuerte para mí porque no era un cuento de hadas, ya que la familia en la que me dejó no me cuidaba al 100%. No tuve una niñez normal que disfrutaba con mis papás”, agregó la cantante peruana.

Paula Arias contó que conoció a su papá por un breve tiempo, pero que este falleció a causa de problemas respiratorios.

“ Yo conocí a mi papá cuando tenía 9 años, no pude vivir con él, solo me visitaba los fines de semana y luego falleció ”, explicó.

Paula Arias señaló que sus familiares le realizan comentarios hirientes cuando ella preguntaba por el paradero de su mamá. Sin embargo, y a pesar de todo el sufrimiento que atravesó la salsera, ella no juzga a la persona que le dio la vida, ya que actualmente viven juntas.

“Mis tías me decían: ‘Yo no sé para qué la esperas, si ella ya te abandonó, te dejó aquí, no le importas’ (...) El sueño que yo tenía desde chiquita era trabajar duro y conseguir lo que mi mamá no pudo conseguir. En la actualidad tengo a mi mamá, nunca le pedí explicaciones, no la juzgo, yo la cuido , es como mi cuarto hijo”, comentó.

“Yo sí anhelo y sueño que un día mi mamá venga y me diga te quiero, hasta ahora no la he escuchado, yo sé que en algún momento lo hará. No es la típica abuelita, yo la respeto y trato de que esté cerca de mis hijos. Tenerla sana, para mi es todo”, añadió.

