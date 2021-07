Pancho Cavero: La medicina veterinaria es de las profesiones que más influyen en la humanidad

El reconocido veterinario Pancho Cavero ha demostrado que no solo los animales le importan, sino también la vida de las personas. En esta entrevista para La República, el especialista en salud animal resaltó la importancia de esta profesión para hacerle frente a la pandemia.

Pancho Cavero, veterinario. Foto: GLR

En nuestro país, cada 8 de julio se conmemora el Día del Médico Veterinario. Como profesional de la salud animal, ¿cuál es el rol de estos profesionales en este contexto de pandemia?

La pandemia ha desnudado un gran problema en la salud mundial. Se ha estado manejando la salud en humanos y animales, al igual que el medio ambiente, cada uno por su eje durante mucho tiempo. Pero si nosotros lo vemos bajo un concepto único, no volverá a ocurrir (una pandemia). Durante la pandemia, el Congreso ha ratificado al veterinario como un profesional de la salud. Lo que se hizo fue valorarlo. Es una de las profesiones que más influye en la humanidad. Cumplimos una función en la salud de las personas, intervenimos en ella cuidando la salud de animales que nos dan alimentos.

Hace unas semanas aprobaron un proyecto de ley que prioriza la esterilización de perros y gatos para evitar el abandono, sobrepoblación y aparición de enfermedades zoonóticas. ¿Qué nos puedes decir de esta iniciativa? ¿Cuál es tu apreciación?

Me parece importantísimo esta ley para controlar la sobrepoblación (de animales). La esterilización es la única forma. Esto ayudará a las asociaciones que no tienen recursos, que el Estado se involucre, pero tiene que haber un fondo. Lo que están haciendo ahorita, según tengo entendido, es que están endosando la responsabilidad a la municipalidad. Pero si ellos no tienen recursos para este fin, no van a usar de los destinados para las personas. (...) El veterinario no está muy de acuerdo, porque ya están yendo a las veterinarias a decir: “Hay una ley”. ¿Quién va a asumir ese gasto? Creo que debe de haber un fondo.

¿Esterilizar a una mascota le trae problemas en su salud o es un mito?

Es un mito. Al contrario, esterilizando a las hembras antes del primer celo nunca les dará cáncer a las glándulas mamarias, que es igual de terrible como en humanos. Si lo haces después, disminuye la incidencia. Si esterilizas a un animal, nunca les va a dar piometra. Tampoco le dará cáncer a la próstata a los machos. A los perros agresivos les baja el temperamento. Por donde lo veas, encuentras algo favorable.

¿Por qué decidiste ejercer la profesión de veterinario?

Mi papá fue veterinario. Nací en una clínica para personas y luego me llevaron a una clínica veterinaria (risas). A mi padre siempre lo he visto como un superhéroe, salvando vidas. Y por eso me dije: ‘Algún día quisiera ser como él’. Mi padre es mi mayor influencia.

¿Qué enseñanzas rescatas de tu padre?

Rescato todo. El amor a la mascota, que ellos también forman parte de la familia, que si yo estoy saludable, los animales deberían estarlo también. También, entender que la veterinaria es una profesión valiosa para la humanidad. Ha sido el asesor de mi vida. Todo lo que sé, se lo debo a él.

Pancho Cavero expresa el amor por su padre en el Día del maestro. Foto: captura/Facebook

¿Qué es lo que más te gusta de lo que realizas?

La sensibilidad que me ha dado para poder comunicar. Creo que los mejores comunicadores sensibles y sinceros son los veterinarios. Tenemos escondido una magia que cuando la transmiten, ya sea en un libro o frente a una cámara, lo convertimos en un gran potencial. Es una alegría saber que la gente te admire.

Has publicado dos libros, tienes una cadena de veterinaria y cumples una misión por los animales y el medio ambiente...

Si no queremos que ocurra una pandemia, el eje de la salud del animal, medio ambiente y ser humano debe manejarse en una sola.

¿No te han propuesto desempeñar un cargo político?

Me han ofrecido, en estas últimas elecciones, ser alcalde, congresista, hasta presidente. Pero siento que todavía no es mi momento. Algún día entraré (en la política), pero sin presiones y sin deberle nada a nadie. Todavía estoy en crecimiento personal y profesional. Sería un error meterme ahora. Y si lo hago, sería en el pueblo de Negritos. Me puse como meta, como reto eso.

Dato:

En diciembre del 2020 Pancho Cavero presentó su segundo libro junto a Editorial Planeta titulado Veterinario literalmente en casa, escrito durante la pandemia. El especialista en salud animal anunció que este libro es una guía para las personas que tienen una mascota y no pueden acudir a una veterinaria por las restricciones.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.