Milena Zárate sobre su pareja ‘Tito’ Barrera: “Sabe cuál es mi mundo y lo respeta”

La artista Milena Zárate afronta un nuevo reto como participante del reality de baile Reinas del show y asegura que se esforzará para levantar la ansiada copa. En busca de cumplir su objetivo, la intérprete de “Falso mentiroso” cuenta con el respaldo de su pareja ‘Tito’ Barrera, a quien halagó por su comprensión.

“Sabe quién soy yo, sabe en dónde me desenvuelvo, sabe cuál es mi mundo, cuál es mi trabajo y lo respeta, cada uno en su trabajo, cada uno en su labor”, comentó la colombiana en entrevista con El Popular.

Además, Milena Zárate contó que George Neyra, bailarín que la acompaña en el programa de América TV, es muy amigo suyo y se tienen mucha confianza para realizar las coreografías.

“A George, a parte que lo quiero, lo respeto muchísimo, tenemos una amistad de un buen tiempo, eso hace que tengamos una complicidad, una confianza para hacer muchas cosas en el baile, fluye solo y en realidad es importantísimo (...) Me da esa seguridad, ese respeto, esa confianza que me puedo tirar de un tercer piso y sé que él no me va a soltar”, comentó.

Milena Zárate agradece por la oportunidad de estar en Reinas del show

Milena Zárate se mostró agradecida por ser convocada a la nueva temporada de Reinas del show, donde demostrará su talento para el baile cada sábado.

“Para mí es una gran oportunidad, sobre todo en estos tiempos donde el artista se ha visto tan golpeado y olvidado, que este tipo de programas hacen que el artista se mantenga vigente, que el artista esté presente, que tengamos una oportunidad de trabajo, para mostrarnos y para sobrevivir”, aseguró.

