La influencer Jossmery Toledo aprovechó las cámaras del programa América Hoy para pedir, de manera pública, que dejen de llamarla ‘Tombita’, pues considera que es un calificativo despectivo para quienes aún continúan en la PNP.

En el reality de baile Reinas del show, Belén Estévez tuvo severas críticas hacia la exsuboficial por su presentación, en las que mencionó el calificativo. “No duermas, pero ven y haz un buen show, tienes tiempo libre, ven aquí a ganar, demuéstrale a público que no solo eres la ‘Tombita’, que eres Jossmery Toledo, la ganadora de Reinas del show, demuestra que tienes un talento, porque hasta ahora no se ha notado”, señaló la bailarina.

Jossmery Toledo no toleró el comentario de la jurado y pidió más respeto. “Se supone que los jurados son profesionales y tienen que dar una crítica constructiva, no decirme que soy una ‘simple Tombita’, eso lo usan los delincuentes, es una palabra vulgar. Si la señora no sabe, aquí se le dice policía”, aseguró.

Además, Jossmery Toledo aclaró que pese a que está en retiro, siempre se sentirá parte de la institución. “Siempre voy a ser exsuboficial de la Policía Nacional del Perú, no soy una ‘Tombita’ (…) Muchas amigas mías que son policías me dijeron ‘Jossmery, cómo vas a permitir eso’. Es que no tenía el micrófono”, añadió.

