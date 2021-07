Jennifer López revela divertida anécdota con Rauw Alejandro al grabar videoclip de “Cambia el paso”

La cantante Jennifer López acaba de lanzar su tema “Cambia el Paso” en colaboración con Raw Alejandro, y relató una curiosa anécdota que ambos protagonizaron durante las grabaciones del material audiovisual.

Durante una entrevista con Univisión, la diva latina fue consultada por el momento en que conoció al intérprete del género urbano, quien confesó estar muy nervioso por verla. “¿Te diste cuenta de eso?”, le preguntó la entrevistadora a la estrella de la música, quien asintió con la cabeza y pasó a contar algunos detalles que vivió al lado del puertorriqueño.

“Hubo un momento grabando el video que nos tocaba estar juntos cara a cara, súper cerca, y lo tuve que jalar hacia mí un poco y le decía: ‘ven, más cerca, más cerca (…) es solo para hacerles creer’ y ‘no te voy a morder’”, comentó entre risas.

“La verdad, sí te puedo decir que estaba un poco nervioso, pero bueno tú sabes, fue muy divertido y un momento muy agradable, él es un artista increíble”, añadió.

Jennifer López retoma su carrera musical con este tema.

Jennifer López se encuentra en un buen momento personal y laboral, pues se reconcilió con su expareja de hace 17 años, el actor Ben Affleck, y está trabajando en nuevos lanzamientos musicales. Así lo confirmó la misma intérprete de “El anillo” en entrevista con Apple Music.

“Estoy súper feliz. Sé que la gente siempre me pregunta ‘¿cómo estás? ¿qué está pasando? ¿estás bien?’ Nunca he estado mejor (…) Quiero que la gente que se preocupa por mí, porque yo me preocupo mucho por ellos, sepa que realmente he llegado a un lugar en mi vida donde estoy genial por mi cuenta”, señaló.

