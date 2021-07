Carla Rueda responde a Santi Lesmes por hablar de vóley: “Zapatero a sus zapatos”

Carla Rueda protagonizó un incómodo momento al oír las evaluaciones de su presentación en Reinas del show, en su edición del sábado 3 de julio. Tras sufrir un incidente durante la coreografía, la deportista peruana fue criticada por el jurado Santi Lesmes.

“Te comenté que conocía tu carrera, tu trayectoria y te dije que te tenías que controlar, veía que en los partidos te ‘alocabas’ y eso te puede jugar una mala pasada. Tienes la actitud, pero la actitud sin control puede ser peligrosa (...) A ti te ha entrenado Natalia Málaga, entonces estás acostumbrada a las cosas claras”, comentó.

Tras lo dicho por Lesmes, la popular ‘Cotito’ aprovechó las cámaras de América Hoy para hacer sus descargos. “Una cosa no tiene que ver con la otra (...) Si él me tiene que dar una opinión, que me la dé, él se va por el lado deportivo, pero creo que de vóley no sabe nada, entonces zapatero a su zapatos”, declaró.

Además, la voleibolista de 31 años aseguró que va a respetar cada opinión que reciba del jurado, porque “eso le sirve para crecer”, no obstante, precisó que no piensa tolerar que se refieran a su deporte “porque son dos cosas diferentes”.

Este sábado 10 de julio, Carla Rueda y Jossmery Toledo se enfrentarán en un versus de baile tras quedar en sentencia en la gala anterior de Reinas del show. Ambas participantes prometen dar lo mejor de sí y vienen pidiendo el apoyo de sus seguidores por medio de las redes sociales.

