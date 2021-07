Cachuca en concierto tras ser desahuciado: “No me puedo dar el lujo de abandonarme”

Hernán Condori, más conocido como ‘Cachuca’, fue uno de los artistas que batalló arduamente contra la COVID-19, ya que estuvo internado y, posteriormente, fue operado a causa de las secuelas que le dejó la enfermedad.

Tras una larga rehabilitación, el líder de Los Mojarras anunció que se presentará en un concierto presencial el próximo 15 de julio con su agrupación en el Centro de Lima. Ante esto, el rockero peruano se mostró muy entusiasmado.

“Esta presentación que daremos el próximo jueves se compensa con arte puro y con buena disposición para hacer un buen show. Vamos a tocar un 70% de las canciones clásicas y un 30% de lo mejor que he hecho durante los últimos 20 años, que son canciones que la gente conoce poco y que ya no pensaba grabar”, comentó a Trome.

Sin embargo, Cachuca no pudo evitar mencionar la realidad que actualmente atraviesa. Él se había desahuciado por los doctores, quienes le dieron 4 años de vida aproximadamente, y 10 si viaja a Cuba para un tratamiento.

Hernán Condori reveló que ya asimiló la enfermedad, pero aseguró que continuará trabajando en la música hasta donde pueda.

“Ya lloré, ya me asusté, pero ahora lo estoy tomando con más calma. Además, yo he tenido una vida del carajo, qué cosas no me han pasado a mí. Esta maldita enfermedad me agarró y volver es lo interesante. Me han hecho dos operaciones y todavía puedo cantar y tocar con el grupo. Mentiría si dijera que estoy al 100%, creo que estoy a un 70% pero no me puedo dar el lujo de abandonarme y menos abandonar a mis músicos”, indicó Cachuca.

