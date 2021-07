Amy Gutiérrez sobre Daniela Darcourt en La voz: “Me hubiera gustado estar ahí”

Amy Gutiérrez y Daniela Darcourt disfrutan de uno de sus mejores momentos en su carrera musical, lo que se ha visto reflejado no solo a nivel nacional, sino internacional. La primera recientemente se presentó en los Premios Heat 2021, mientras que la segunda se luce como una de las couch en la nueva temporada de La voz Perú.

Ambas cumplen sus metas a pesar de su corta edad y juventud. Sin embargo, la intérprete de “No sé” reveló recientemente que le gustaría estar en los pies de su colega por su papel dentro del programa de canto de Latina.

“Obviamente a mí me hubiera gustado estar ahí sentada”, expresó Amy Gutiérrez para un diario local. Las dos salseras se conocen desde sus inicios en Son Tentación y la joven artista le deseo muchos buenos deseos a la autora de “Señor mentira”.

“Igual le mando mis felicitaciones a Daniela Darcourt, que es una cantante peruana que también empezó como yo desde muy pequeña y ha luchado por sus sueños. Y mira, está ahí sentada en una silla como coach. Eso para mí es muy motivador”, añadió.

Luego agregó: “Me hubiera encantado, pero por ahora no me ha tocado serlo. Sin embargo, no descarto que, si tuviera la posibilidad, lo pueda hacer. No necesariamente puede ser en La voz Perú, puede ser en La voz de otro país, ¿Quién sabe? Yo voy a luchar por mis sueños y voy a luchar por las oportunidades”.

