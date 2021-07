Amy Gutiérrez feliz por conciertos en vivo: Los artistas extrañamos estar frente al público

Amy Gutiérrez no pudo ocultar su emoción por la reactivación de los conciertos presenciales en nuestro país tras casi dos años de para a causa de la pandemia.

Corazón Serrano ha sido la primera agrupación en reiniciar con esta nueva temporada de shows en vivo y con público. Ante esto, la salsera felicitó a sus colegas porque sabe lo importante que es para un artista estar en contacto con sus seguidores, y espera que ella también se presente pronto sobre un escenario.

“ Me alegra mucho, porque los artistas extrañamos mucho estar frente al público . No es lo mismo hacer shows online, donde solo hay cámara, es chévere, pero no es igual. Ojalá, gracias a esto, empecemos otros artistas a hacer shows”, dijo Amy Gutiérrez a Trome.

“Yo y mi equipo estamos muy atentos a cualquier noticia que salga para arrancar de una vez. Mis felicitaciones para Corazón Serrano y ojalá que hayan hecho con todos los protocolos de seguridad que se debe y que se puedan hacer más shows”, agregó.

Sobre su paso por los Premios Heat 2021, donde cantó su tema “No sé” y deslumbró a todos con su potente voz, Amy Gutiérrez contó cómo fue su experiencia.

“Es algo que yo no podría explicar realmente cómo se siente en ese momento. Sin embargo, creo que esa ansiedad o nervios que uno siente ‘antes de’ son necesarios para poder salir con toda esa adrenalina a poder desarrollar todo lo que uno hace en escenario, ¿no? Para poder expresar toda esa energía, esa emoción y que la gente lo sienta. Y cuando terminé de cantar en el escenario, te juro que no creía que esto había pasado, no creía que realmente estaba parada ahí ”, relató.

