Tony Succar sobre su rol en La voz senior: “Es un reto, me encanta”

¡Emocionado! Hace unos días se confirmó que Tony Succar será uno de los entrenadores de La voz senior. Tras esta noticia, el percusionista ha expresado su felicidad por ser parte de esta gran producción.

De ese modo, mediante sus redes sociales, el también productor musical reveló que no imaginó que, en algún momento de su carrera, se le presentaría una oportunidad como esta.

En una sesión de preguntas y respuestas, uno de sus seguidores le dijo: “Te ves muy bien como jurado en La voz senior... ¿Te esperabas algo así?”.

Ante esta interrogante, Succar respondió: “ La verdad que no, no esperaba hacer algo así en mi carrera, pero Dios me regaló esta oportunidad y me encanta . Es un reto, definitivamente un reto y estoy dando lo mejor de mí al cien por ciento”.

Como se recuerda, al ser anunciado como entrenador del programa de canto, Tony Succar se mostró emocionado por compartir esta experiencia junto a Eva Ayllón, Daniela Darcourt y el dúo Pimpinela.

“¡Es un honor formar parte de La voz senior, daré lo mejor de mí al 100% ¡Qué lujo con Eva Ayllón, Daniela Darcourt y el dúo Pimpinela, son lo máximo ¡A gozar!”, escribió.

Además, Tony Succar agradeció a la productora Rayo en la Botella y al canal de televisión que nuevamente confía en su trayectoria artística. “¡Gracias por esta gran oportunidad! Los amo, mi Perú”, expresó.

