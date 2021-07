Robert Downey Jr. se despide de su padre con un sentido mensaje

Robert Downey Sr. falleció este 7 de julio a los 85 años. El actor, director y artista había estado luchando contra el Parkinson por más de cinco años y perdió la vida en su hogar ubicado en Nueva York mientras dormía, informaron portales estadounidenses.

El cineasta fue el padre de Robert Downey Jr., conocido por su trabajo en la Universo Cinematográfico de Marvel. El popular Iron Man informó sobre el triste suceso y se despidió de su progenitor a través de las redes sociales con un conmovedor mensaje.

En dicha publicación de Instagram, el famoso artista compartió una fotografía en blanco y negro que retrata la juventud de su familiar.

“Descansa en paz, Bob Downey Sr. (1936-2021). Durante la noche mi padre falleció pacíficamente mientras dormía luego de años de luchar contra los estragos del Parkinson. El fue un verdadero e innovador cineasta y permaneció optimista a través de su carrera”, precisó en la plataforma.

El actor no dudó en mencionar la fortaleza que tuvo la esposa de su padre al afrontar y acompañarlo durante su enfermedad.

“Según los cálculos de mi madrastra, estuvieron felizmente casados por más de 2.000 años. Rosemary Rogers-Downey, eres una santa y nuestros pensamientos y oraciones están contigo”, finalizó Robert Downey Jr. en la dedicatoria.

Miles de usuarios y colegas del también productor de Hollywood le extendieron numerosos mensajes de condolencias.

Robert Downey Jr. se despide de Robert Downey Sr. Foto: Robert Downey Jr. / Instagram

Robert Downey Sr. ganó popularidad al participar en películas independientes, algunas de las cuales llegaron a convertirse en filmes de culto. En su trayectoria se encuentran largometrajes como Sweet smell of sex, No more excuses y Putney Swope, probablemente su proyecto más conocido.

