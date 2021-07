Paul McCartney saluda a Ringo Starr por su cumpleaños número 81: “El ritmo de mi vida”

Richard Starkey, más conocido como Ringo Starr, cumplió 81 años este miércoles 7 de julio y recibió un emotivo saludo de su amigo Paul McCartney, con quien integró la emblemática banda desaparecida The Beatles.

A través de su cuenta de Twitter, Paul le dedicó un corto, pero cariñoso mensaje por su día al famoso baterista británico.

“ El cumpleaños más feliz para mi amado compañero Ringo Starr… el ritmo de tambor de mi vida . Amor, Paul”, escribió el exintegrante de The Beatles.

Paul McCartney saluda a Ringo Starr por su cumpleaños número 81. Foto: captura Twitter

Por su parte, el cumpleañero se tomó un momento para agradecer los mensajes que le hicieron llegar sus seguidores a través de las redes sociales.

“Quiero agradecer a todas las personas que tuvieron momentos de paz y amor al mediodía y me estoy preparando aquí en Los Ángeles para hacer mi momento de paz y amor aquí, así que les envío toda la paz de amor y gracias por su apoyo, paz y amor”, compartió en Twitter.

Ringo Starr agradece a sus fans los saludos cumpleañeros. Foto: captura Twitter

El cumpleaños de Ringo Starr es llamado “Peace and love”, celebración que arrancó cuando un periodista le preguntó qué le gustaría para su cumpleaños, a lo que el artista respondió: “Paz y amor”. El primer festejo que realizó Starr fue el 7 de julio de 2008, en el Hard Rock Café en Chicago, en donde repartió cupcakes a sus seguidores.

El amigo de Paul McCartney es uno de los bateristas más importantes dentro de la historia del rock. Él se convirtió en pieza clave de The Beatles y le puso la voz a varias canciones del cuarteto de Liverpool como “Boys”, “I wanna be your man”, “Act naturally”, “Yellow submarine”, “Octopus’s garden” y “With a little help from my friends”, entre otras.

