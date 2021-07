Mayella Lloclla sobre su trabajo en la actuación: “Cada proyecto es como mi propia universidad”

Mayella Lloclla, protagonista de la telenovela Dos hermanas que se transmite por América TV, disfruta de algunos días libres ahora que las grabaciones han terminado.

En esta entrevista para La República, la actriz de 35 años expresó su emoción por el buen recibimiento que tuvo el proyecto de Del Barrio Producciones, pese a estar lejos de la pantalla durante muchos meses debido a la pandemia.

También, develó algunas anécdotas de su vida personal y carrera artística. Para Lloclla, ser parte de este proyecto televisivo fue una experiencia agotadora, pero gratificante.

Mayella Lloclla y Melissa Paredes protagonizan esta telenovela de América TV. Foto: Instagram

¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar al lado de Melissa Paredes?

Si bien protagonizamos esta telenovela, hemos tenido muy pocas escenas juntas. Pero cuando nos ha tocado coincidir en las grabaciones la hemos pasado bien y fue muy divertido. Ella tiene una energía muy chévere. Comentábamos en las últimas escenas que grabamos qué hubiera pasado si hubiésemos estado juntas en toda la historia. Hubiese sido un loquerío (risas).

La telenovela habla de diversos problemas sociales, ¿Qué lecciones nos deja para este Bicentenario?

Creo que esta telenovela podría servir como un espejo hacia nosotros mismos. Poder identificar qué cosa hacemos mal. A veces decimos: yo no soy racista, no discrimino. Pero no nos damos cuenta hasta que nos vemos reflejados en algo. Fiorella (mi personaje) es orgullosa, racista y autoritaria. Un ejemplo de lo que uno no debe ser.

Mencionaste anteriormente que tu personaje en la telenovela era distinto a otros papeles, ¿Fue difícil desarrollarlo? ¿Te impactó?

Ha sido todo un reto porque es un personaje totalmente alejado de mí, pero no ha sido complicado desarrollarlo. Con la experiencia de todos los años trabajando, rodeada de profesionales y actores consagrados, he sido como una ‘esponjita’. Todo eso (el aprendizaje) lo he absorbido. También algunas situaciones y la misma realidad. Todo eso me ha ayudado para poder interpretar un personaje retador, bonito y complejo.

Desde personificar a Dina Páucar hasta Fiorella en esta producción de Del barrio, ¿Cuánto ha evolucionado a nivel actoral Mayella Lloclla?

Con la experiencia y el aprendizaje hubo un crecimiento. Para mí, cada proyecto es como mi propia universidad. A la par también iba preparándome en talleres intensivos y la ayuda de profesionales de la actuación. (...) ¡Dina Páucar! Me daría mucha ternura... era mi comienzo. Recuerdo que estaba con toda la emoción y las ganas de actuar. Me ponía a saltar para poder agitarme como una técnica para ciertas escenas. Hasta ahora lo hago, son cosas que uno no se olvida.

¿Qué tan difícil fue trabajar en pandemia?

Para muchos fue difícil poder adaptarnos cuando hubo el primer ‘encierro’. Yo empecé a ‘cranear’ para ver cómo generar ingresos económicos. Fue allí donde empecé a trabajar en obras virtuales y a juntarme con colegas extranjeros. Eso me ayudó muchísimo, nunca dejé de trabajar. Algunas obras no me generaban muchos ingresos, pero podía mantenerme en el día a día. Nuestros espacios de trabajo eran nuestras casas y, pues, no un teatro.

¿Tienes en mente formar una escuela o taller de actuación?

Desde hace algunos años, con mi hermana hemos formado un taller de verano. Ella es pedagoga teatral, egresada de la Escuela Nacional de Arte Dramático. Allí he participado como asistente y hasta compartiendo con los mismos alumnos. Era una alumna más. Aprendía de ellos y ellos de mí. El año pasado se paralizó. Esperemos que termine la pandemia para retomar este taller. Cindy Díaz también formó parte.

¿Qué proyectos están en camino?

Hay proyectos emocionantes para cine y series que vendrán. Ni bien terminé de grabar la telenovela, quise hacer una pausa porque quería viajar y respirar. Fueron seis meses agotadores, tanto en lo emocional como lo físico. Pero ahora que abrí mi celular me han caído propuestas interesantes. No son a corto plazo, sino, a mediano.

