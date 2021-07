Magaly Medina tras denuncia de Dalia Durán: “John Kelvin no debería salir libre”

El martes 6 de julio, Magaly Medina invitó a Dalia Durán para que declarara sobre las agresiones de las que fue víctima por parte de John Kelvin. Al escuchar los presuntos delitos narrados por la joven, la conductora se mostró preocupada y profundamente indignada.

La conductora señaló que, ante las graves acusaciones contra el cantante, las autoridades deberían actuar de la mejor manera posible para que este no pueda quedar libre.

“Yo creo que ahora sí, John Kelvin no debería salir de una comisaria y la fiscal debería de iniciar las acciones pertinentes para que este hombre este donde tenga que estar, donde tienen que estar los golpeadores, en una cárcel”, aseveró.

Dalia Durán no solo denunció a John Kelvin por agresión física y psicológica, sino también por presuntamente haber abusado sexualmente de ella. “No le bastó (con golpearme), y me forzó a tener intimidad cuando yo a él le había dicho que a mí no me podía tocar”, mencionó.

Dalia Durán afirma que fiscal la presionó para no denunciar violación sexual

Durante su aparición en Magaly TV, la firme, Dalia Durán reveló que la fiscal del caso la persuadió para que no denuncie a John Kelvin por el delito de violación sexual.

“La fiscal habló con Dalia y le dijo: ‘¿Estás segura que vas a denunciar esto?’ (...) En ese momento me pide que yo no intervenga, que es una decisión de ella si pone la denuncia (por violación) o no la pone. Le dice: ‘Piénsalo bien, tienes niños menores, es el padre de tus hijos’”, expresó su abogado.

John Kelvin fue inculpado de agresión física y violencia sexual por su aún esposa. Foto: Felix Contreras - GLR

